Le Snuipp-FSU prévoit 20 % de professeurs des écoles en grève jeudi 6 avril 2023 pour protester contre la réforme des retraites. "Contrairement à ce que dit Pap Ndiaye, les professeurs sont des fers de lance de la mobilisation", déclare le 5 avril à AEF info Guislaine David, secrétaire générale du syndicat. "C’est la 8e journée de manifestation - hors week-ends - et cela devient difficile financièrement", souligne-t-elle. "Cela ne signifie pas que les enseignants ne se mobilisent plus : ils font souvent des actions dans leur établissement et rejoignent les manifestations après la classe." Lors de la dernière journée de mobilisation le 28 mars, entre 7,6 % (MENJ) et 30 % (Snuipp-FSU) des enseignants du 1er degré étaient en grève (lire sur AEF). Le Snuipp-FSU Paris et SUD signalent un rassemblement d’enseignants opposés à la réforme sur le site de la DGRH du MENJ ce mercredi à Paris.