Le FIC s’est ouvert mercredi 5 avril 2023, au Grand palais à Lille, sans les habituels stands du ministère de l’Intérieur, de l’Anssi ou du ministère des Armées. Sans participation de ministre français non plus. Diverses consignes semblent avoir circulé au sein des services de l’État sur les stands, les interventions ou même la présence d’agents au salon de la cybersécurité co-organisé par la gendarmerie nationale et l’entreprise Avisa Partners. De leur côté, les organisateurs disent s’attendre à une affluence record, avec près de 16 000 participants.