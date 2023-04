Dans une étude publiée le 5 avril 2023, France Stratégie analyse les effets de quatre facteurs sur le revenu d’activité : l’origine sociale, le sexe, le lieu de résidence à l’adolescence, et l’origine migratoire. L’objectif : "établir des constats clairs sur les caractéristiques qui influencent (ou non) les trajectoires des individus", pour mieux lutter contre l’inégalité des chances. L’étude révèle que "l’origine sociale s’avère la plus déterminante" dans le revenu, suivie par le sexe. Les deux autres critères ont une moindre influence sur le revenu d’activité.