Quelles sont les conditions de réussite du déploiement de l’approche par compétences ? Tel était l’objet d’une "journée d’échanges" organisée mardi 4 avril 2023 par l’université Savoie Mont Blanc, au travers de ses porteurs de projet NCU (@spire) et Avenir(s). "L’APC, on ne peut pas la réussir seul : on a besoin d’un collectif localement, mais aussi nationalement", répond Éric Giraudin, directeur du volet ESR du programme Avenir(s). Il déplore en effet l’absence de cadrage minimal au niveau national qui permettrait l’élaboration de communs partagés, que ce soit sur le vocabulaire ou les outils.