CSE : l’étendue de la mission de l’expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale est précisée

L’analyse de l’évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et celle de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l’expert désigné par le CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, précise la Cour de cassation le 23 mars 2022. Elle retient aussi que cet expert peut se faire communiquer les DADS et DSN , qui se rapportent à l’évolution de l’emploi, aux qualifications et à la rémunération des salariés au sein de l’entreprise.