En 2023, comme en 2011 et en 2017, la France se trouve dans le groupe à score "moyennement faible" du baromètre sur l’autonomie des universités de l’EUA, pour le critère relatif à la gouvernance. Tandis que le Royaume-Uni est en tête, le score hexagonal est de 57 %, soit deux points de moins qu’aux sessions précédentes, et la France se situe à la 24e place sur 35, perdant 8 places depuis 2011. Une baisse avant tout due à l’entrée de 7 nouveaux pays, souvent mieux notés dans le classement. Retour sur les critères et leur pondération, et sur la position française par rapport à ses voisins.