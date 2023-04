Langues régionales : la Collectivité européenne d’Alsace lance un réseau d’élus "ambassadeurs du bilinguisme"

21 nouveaux "ambassadeurs du bilinguisme" (sur 40) ont été accueillis au siège de la CeA à Strasbourg le 4 avril 2022, indique la collectivité. Les intercommunalités d’Alsace avaient été appelées en début d’année à désigner un élu référent. D’après le VP en charge de la jeunesse, de la réussite éducative et du bilinguisme Nicolas Matt, "il y a un double problème en matière d’apprentissage de la langue régionale" , "d’importants besoins en professeurs (lire sur AEF info) et un vivier de jeunes qui se réduit". Pour "familiariser les enfants à la langue régionale", l’idée est de "décliner dans les territoires une offre péri- ou extrascolaire de la maternelle au CM2, et ce "à travers des mercredis en alsacien" (portés par les élus "ambassadeurs"). Les EPCI sont incités à "recruter des animateurs" (étudiants, associations, etc.), et la CeA "compensera à hauteur de 50 % les frais engagés".