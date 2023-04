Remobiliser des demandeurs d’emploi autour de la confection et la dégustation d’un repas avec des recruteurs et des acteurs de l’insertion professionnelle, sous la direction d’un grand chef : c’est l’objectif poursuivi par la métropole Aix-Marseille-Provence et Face Sud Provence. Le dispositif "Plan de travail", lancé à Marseille le 3 avril 2023, va se déployer sur huit autres lieux du territoire d’ici la fin de l’année. Il vise à créer des conditions de recrutement différentes et valoriser les qualités de publics prioritaires, expliquent les deux partenaires.