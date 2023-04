L’Institut Paris région a publié, le 30 mars 2023, un rapport sur l’accueil des bacheliers dans l’enseignement supérieur, alors que l’Île-de-France "connaît depuis une dizaine d’années une très forte croissance du nombre d’étudiants". Le rapport note des "tensions un peu plus importantes dans la région" entre la demande et l’offre de formations supérieures proposée aux bacheliers professionnels ou technologiques. En parallèle, le nombre d’apprentis dans l’enseignement supérieur a augmenté de 75 % en 10 ans, et a "plus que doublé au niveau master".