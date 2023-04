"Il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les manquements constatés au port du numéro d’identification traduiraient une carence suffisamment caractérisée", tranche, en référé, le Conseil d’État dans une ordonnance du 5 avril 2023 consultée par AEF info. Il rejette donc les demandes du SM et du Saf d’une part (lire sur AEF info) et de la LDH et de l’Acat d’autre part, d’imposer au ministère de l’Intérieur de garantir le port du RIO des forces de l’ordre alors que les signalements se multiplient lors des récentes opérations de maintien de l’ordre.