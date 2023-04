Lors d’une visioconférence avec les préfets mercredi 5 avril 2023 et dans un courrier aux élus daté de la veille, le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, a présenté les objectifs de la nouvelle génération des contrats de ville, baptisés "Engagements quartiers 2030", qui prendront la suite des contrats de ville actuels à compter du 1er janvier 2024, explique le ministère. Pensés comme "des outils locaux plus souples" et "plus adaptables", ceux-ci reposeront sur trois piliers : "un zonage actualisé, une participation citoyenne ravivée et une contractualisation resserrée".