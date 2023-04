Pourquoi les entreprises peinent-elles encore à recruter des profils qui s’éloignent des candidatures retenues en temps normal, faute de coller parfaitement aux exigences d’un poste ? Quels sont les freins et les biais encore ancrés dans les esprits des recruteurs, et comment faire en sorte qu’ils s’ouvrent à des profils différents tout en les intégrant dans les collectifs de travail ? C’est l’objet d’une étude prospective de la CCI Paris Île-de-France publiée début 2023. En temps de pénurie de talents, les auteurs y livrent quelques clés pour attirer, valoriser et intégrer ces profils.