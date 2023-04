"La police et la justice sont dans la même barque républicaine", assure Éric Dupond-Moretti, invité au congrès du syndicat Alliance police, mercredi 5 avril 2023. Le ministre de la Justice appelle à ne pas créer "d’opposition" entre les deux institutions et assure qu’il mène une "politique pénale de fermeté". Plusieurs acteurs de la police et de la justice ont pris la parole pour donner leur vision de cette relation. "L’ambition de la justice, ce n’est pas de libérer à tour de bras et de ne pas valoriser le travail du policier", insiste la juge des libertés et de la détention Anne-Laure Brutin.