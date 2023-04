Carole Grandjean a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises : son cabinet réfléchit à assouplir le contrat de professionnalisation. "Demain, on a cette ambition d’avoir la possibilité d'une alternance pour tout le monde", a rapporté son conseiller formation professionnelle et apprentissage, Axel Cournède, lors d'un évènement organisé par l'Opco Atlas à Paris, le 4 avril 2023. "Je crois que c’est une demande de nos branches professionnelles que l’alternance devienne le moyen le plus évident, le plus facile, le plus simple", a réagi le directeur général d'Atlas, Yves Portelli.