Le Conseil d’État prend acte du désistement d’Arash Derambash, adjoint au maire de Courbevoie et avocat, qui s’était pourvu en cassation après l’annulation de sa thèse par le Cneser disciplinaire, dans une décision du 4 avril 2023. L’intéressé devra également verser "la somme de 4 000 euros à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative". Pour mémoire, dans une décision rendue en appel, le Cneser disciplinaire avait confirmé l’annulation pour plagiat de la thèse de l’intéressé, obtenue à Paris-I, et allégé la sanction, condamnant Arash Derambarsh à l’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pendant cinq ans et non définitivement (lire ici). Il appartient désormais à la Cour d’appel de Paris de se prononcer au fond sur la radiation de l’ordre des avocats de l’intéressé, décidée en juin 2021 par le Barreau de Paris.