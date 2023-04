Coanimatrices du GT "faire du logement l’avant-garde de la transition écologique", dans le cadre du CNR logement, Christine Leconte et Marjolaine Meynier-Millefert ont remis leurs propositions au ministre Olivier Klein. Une recommandation "primordiale", selon la présidente du Cnoa, réside dans l’élaboration d’un "grand plan national" d’aménagement du territoire à l’horizon 2050, sous le prisme des risques climatiques. L’architecte et la députée Renaissance suggèrent également la création d’une "banque de la rénovation". Rénovation qui ne doit plus être seulement énergétique mais environnementale.