Comme annoncé lors de la présentation de son rapport annuel de 2022 (lire sur AEF info), le FIPHFP officialise la création d’un comité des usagers, lors d’une réunion organisée le 4 mars 2023 en présence de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées. Ce comité institutionnalisé et "pleinement associé à la gouvernance du FIPHFP" est composé de 20 personnes, dont douze en situation de handicap et huit référents handicap de proximité, exerçant leur fonction dans les trois versants de la fonction publique réparties sur l’ensemble du territoire. À la fois "consultatif" et "informatif", le comité devra à terme "renforcer les échanges" pour "ajuster les programmes d’insertion professionnelle" pour "accélérer" l’employabilité, selon le communiqué du FIPHFP.