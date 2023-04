Agriculture. Le décret n° 2023-246 du 3 avril 2023 est relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aux aides en faveur de l’agriculture biologique. Un arrêté du 22 mars 2023 fixe les conditions d’accès à l’aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 2023. Le décret n° 2023-253 du 4 avril 2023...