Interrogé par la presse à l’issue du bilan du CNR Bien Vieillir, mardi 4 avril 2023, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe confirme que l’hypothèse d’une contribution des assureurs santé au financement du risque perte d’autonomie figurait bien dans les pistes étudiées par son ministère. Jean-Christophe Combe souhaiterait qu’un groupe de travail soit lancé avec les groupes assurantiels, notamment mutualistes, pour approfondir ces hypothèses - et ce dans une perspective assez rapide, avec comme possible objectif le PLFSS 2024.