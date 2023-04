La ville et la métropole de Rennes annoncent, mercredi 5 avril 2023, avoir obtenu, de l’Institut du numérique responsable, le label "Numérique responsable" de niveau 2 au terme d’un processus d’autoévaluation et d’audits extérieurs en cinq étapes. Les deux collectivités ont adopté à l’unanimité, en mars 2022, leur stratégie numérique responsable reposant sur six axes d’intervention : sobriété, conseillers numériques, surveillance des ondes électromagnétiques, conseil citoyen du numérique responsable, portail de partage de données et accès à la fibre.