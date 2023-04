Police nationale. Un arrêté du 31 mars 2023 modifie un précédent texte fixant le nombre d’emplois d’inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale. Le nombre d’emplois d’inspecteur général passe de 31 à 36. Ministère de l’Intérieur. Un arrêté du 30 mars 2023 modifie un précédent texte fixant le nombre des emplois de conseiller d’administration et le nombre de ces emplois et des emplois à forte responsabilité bénéficiant...