La commissaire européenne à la recherche et à l’innovation, Mariya Gabriel, a reçu à Bruxelles la secrétaire d’État britannique à la science et à la technologie Michelle Donelan, le 4 avril 2023, pour discuter de la perspective d’une association du Royaume-Uni à Horizon Europe. C’est ce qu’annonce la Commission européenne qui évoque "un échange honnête et de bonne foi" et qui précise que la commissaire aurait déclaré que "les conditions étaient réunies pour procéder à l’association du Royaume-Uni à Horizon Europe" et que "l’UE restait prête à s’engager de manière constructive et rapide".