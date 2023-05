Le secteur agricole n’est "structurellement pas engagé" sur la trajectoire bas carbone. "Rien n’a été fait", déplore l’ancienne ministre Corinne Lepage. Et il en va de ses objectifs climat comme biodiversité : les plans Écophyto successifs ont enregistré échec sur échec et s’attaquer à la consommation d’engrais azotés relève de l’impossible. Tandis que la récurrence des sécheresses met en lumière la fragilité du secteur et qu’un projet de loi d’orientation doit être présenté à la rentrée, les appels se font pressants pour enfin engager la "reconception" du modèle. Les pistes d’évolution ne manquent pas : mise en place d’une négociation associant toutes les parties prenantes, notamment financières, création d’une "assurance transition", ou encore, abandon de la cogestion entre ministère et FNSEA, le puissant syndicat faisant de la souveraineté et de l’innovation ses maîtres-mots.