SCI. La propriété des immeubles appartenant aux sociétés civiles immobilières Lou Pelou, La Pinède de Vieux Boucau et Grand Ouest est dévolue de plein droit à la société civile immobilière Mutualité Astorg à compter du 1er janvier 2019. À compter de cette date, les biens, droits et obligations des sociétés civiles immobilières Lou Pelou, La Pinède de Vieux Boucau et Grand Ouest afférents à ces immeubles sont pris en charge dans la forme où ils se trouvent par la société civile immobilière...