Voici une sélection d'informations sur la ville intelligente et durable pour la semaine du 3 avril 2023 : la France devrait atteindre 100 000 bornes de recharge en avril ;le bilan du programme de rénovation énergétique des bâtiments publics Actee1 ;bientôt de nouveaux appels d'offres visant le photovoltaïque en toiture et au sol ;le recensement de 26 millions d'arbres dans la région Île-de-France ;Toulouse métropole élargit sa prime "véhicule + propre" ;le renouvellement du partenariat entre la MGP et la CCI Paris Île-de-France ;Marc Papinutti proposé pour la présidence de la CNDP...