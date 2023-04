Le Circes annonce avoir renouvelé son CA en mars 2023 et promet "une nouvelle dynamique en faveur de la transition de l’enseignement supérieur français", le 4 avril 2023. Ainsi, il s’agit de faire du Cirses "la plateforme de référence pour l’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur dans leur engagement RSE et leur démarche d’obtention du label DD&RS – dont il est l’opérateur exclusif". Le collectif travaille aussi à un nouveau plan stratégique pour mai 2023 et va "clarifier" son identité pour "faciliter l’appropriation des différents outils qu’il propose".