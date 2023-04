La Fondation de l'École polytechnique étend son périmètre d'action à l'IP Paris et devient "fondation abritante"

La Fondation de l’École polytechnique a modifié ses statuts pour pouvoir "étendre son périmètre d’action" et devenir "fondation abritante", annonce-t-elle le 2 février 2021. Ainsi, si sa "première mission" reste "centrée sur le développement" de Polytechnique, "ses nouveaux statuts lui permettent désormais d’accompagner et de favoriser les actions de coopération entre l’X et de grandes écoles scientifiques, technologiques et de management ou des établissements d’enseignement supérieur, en particulier dans le cadre de l’Institut polytechnique de Paris". Elle pourra ainsi financer Hi ! Paris, le centre de recherche sur l’IA et les données, lancé en septembre par l’IP Paris et HEC. Par ailleurs, l’Amicale du génie maritime et des ingénieurs Ensta (école membre de l’IP Paris), jusqu'ici abritée par la Fondation ParisTech, "a donné son accord pour être abritée" par la Fondation de l'X.