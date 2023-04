Commerce et distribution : la FCD conclut un nouvel accord salarial avec quatre organisations syndicales

La Fédération du commerce et la distribution et quatre syndicats de la branche (FGTA-FO, CFDT Commerces et services, CFTC-CSFV et CFE-CGC Agro) viennent de signer un nouvel accord de hausse des salaires, indique la FCD le 26 avril 2023. L’accord, conclu dans le cadre de la NAO 2023, révise la grille des salaires et prévoit une augmentation des salaires minima conventionnels hiérarchiques supérieure ou égale à 6,1 % par rapport à un précédent accord signé en avril 2022. Le salaire minimum conventionnel, qui inclut les hypermarchés et supermarchés, débute à 23 800 euros annuels bruts, soit 2 900 euros bruts de plus que le niveau du Smic revalorisé applicable au 1er mai 2023. Il s’agit du troisième accord salarial conclu par la FCD en un an, après un premier avenant signé en avril 2022 dans le cadre de la NAO et un deuxième signé en juillet pour prendre en compte l’augmentation du Smic.