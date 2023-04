La Commission européenne ouvre du 31 mars au 23 juin 2023 une consultation publique visant à élaborer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de l’Union européenne pour 2040. Cet objectif doit consolider la trajectoire sur la période 2030-2050 alors que le paquet "Fit for 55", en cours de finalisation, fixe un objectif contraignant de – 55 % pour 2030 et que l’UE doit atteindre la neutralité carbone en 2050. Le règlement 2021/1119, connu sous le nom de "loi européenne sur le climat", invite la Commission à présenter une proposition législative pour 2040, assortie d’une étude d’impact, dans les six mois suivant le bilan mondial qui sera établi par la Ccnucc lors de la COP 28 en novembre 2023. Les États membres devront aussi actualiser leurs plans nationaux énergie-climat pour 2030 d’ici au 30 juin 2024 et leur stratégie pour 2050 d’ici au 1er janvier 2025.