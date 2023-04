L’Association des hauts fonctionnaires de la police nationale prépare un rapport sur l’organisation de la maison pour organiser et fluidifier les parcours de carrières des agents en fonction dans d’autres institutions ou dans le secteur privé. L’inspecteur général honoraire Gilles Leclair, qui a exercé comme préfet, mais aussi sous-directeur chargé de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière et ex-directeur de la sûreté d’Air France, pilote le groupe de travail qui présentera ses conclusions à l’automne prochain.