Bien que ses engagements climatiques soient parmi les plus avancés du secteur, Munich Re, l’un des plus importants réassureurs mondiaux, se retire de la NZIA, l’alliance net zero des assureurs membres de Gfanz. Après le lancement triomphal de l’initiative par Mark Carney lors de la COP 26 à Glasgow, les défections se succèdent pour des raisons parfois antagonistes. L'exposition aux États-Unis, les préoccupations antitrust, le probable manque d'ambition en matière de climat mais aussi, à rebours, le manque d’ambition des alliances expliquent les départs.