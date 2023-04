Pour mieux connaître l’état de santé des professionnels de santé, la fondation MNH et la Drees vont soutenir pendant deux ans quatre équipes de recherche universitaires retenues à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt. Elles travailleront sur quatre thèmes : grossesse et maternité chez les professionnelles de santé, exposomes et pénibilité professionnelle, santé mentale et addiction, et dépistage, incidence et mortalité des cancers. Philippe Denormandie, délégué général de la fondation MNH, explique à AEF info les raisons de cet engagement. Il juge indispensable une "prise de conscience collective". A l’issue de réunions avec les fédérations d’établissements, les unions de professions libérales il note "une unanimité sur la nécessité de prendre le sujet à bras-le-corps et de faire connaître les résultats" des actions préventives et curatives.