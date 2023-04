L’IAE de Nantes, privé d’une partie de sa direction, pour cause "d’épuisement professionnel" reste mobilisé pour faire connaître ses difficultés : dégradation des conditions de travail et d’enseignement, surmenage, mal-être… La direction de Nantes université, de son côté, tente d’apporter des solutions : dispositif spécifique de consultation avec la médecine du travail, renfort administratif, réflexion sur l’offre de formation, "afin de réduire la pression qui pèse sur les personnels". Le rectorat et le MESR ont été "alertés" de la situation, souligne l’établissement.