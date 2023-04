"On ne peut plus laisser d’angle mort dans notre dispositif de prévention et de réponse aux attaques", estime Vincent Strubel, directeur général de l’Anssi, mardi 4 avril 2023 à Paris. Selon lui, l’agence doit relever le "défi" du "passage à l’échelle" en développant une capacité à traiter les cyberattaques de masse, qui passe notamment par la mise à disposition d’outils automatisés. Vincent Strubel voit par ailleurs dans la transposition de la directive NIS 2 l’occasion d’effectuer "un peu de toilettage et d’articulation" dans le "paysage assez encombré" de la réglementation en matière cyber.