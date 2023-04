Réunis vendredi 31 mars 2023, le bureau et le comité syndical du Syctom – l’agence métropolitaine des déchets ménagers – ont adopté un plan biodéchets visant à terme à "valoriser au mieux les déchets alimentaires qui représentent 21 % de la poubelle grise", affirme son président Corentin Duprey. Au programme : des solutions de collecte et de traitement "en groupement de commande", trois nouveaux quais de transferts de déchets alimentaires et une unité de méthanisation en cours de construction sur le port de Gennevilliers.