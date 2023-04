Le groupe privé Elsan développe une offre de prévention santé en direction des salariés des entreprises

Le groupe de santé privé Elsan veut faire reconnaître son engagement d’acteur en "prévention santé" via ses centres de santé et une offre de services auprès des salariés des entreprises. Lors d’une conférence de presse le 13 avril, Thierry Chiche, président exécutif d’Elsan, dit vouloir "passer du soin à la santé en intégrant la prévention". Rappelant que la stratégie du groupe est basée sur l’accessibilité/proximité, l’excellence médicale et l’innovation, il explique sa vision de la prévention, notamment en direction des entreprises et de leurs salariés.