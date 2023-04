Filiale de Bouygues Construction, Bouygues Bâtiment Nord Est emploie plus de 900 collaborateurs dans les régions Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. "Les trois piliers de notre stratégie RH sont donner confiance, donner envie et préparer demain", résume Sébastien Boulanger, nommé DRH en début d’année. Il explique, lors cet entretien réalisé par AEF info fin mars 2023, comment l’entreprise prend le virage de la transition environnementale, en sensibilisant ses différents corps de métiers. Sébastien Boulanger détaille également la manière dont l’entreprise accompagne ses salariés "seniors", grâce à un partenariat avec l’Institut Pasteur de Lille. "Nous avons le sentiment d’avoir enfin trouvé un nouveau levier à actionner", confie-t-il. Enfin, le DRH fait le point sur la féminisation progressive des effectifs, dans un secteur encore très masculin.