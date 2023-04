L’Insead, école de management privée associative basée à Fontainebleau, Singapour, Abu Dhabi et San Francisco (États-Unis), annonce le 4 avril 2023 la nomination de Francisco Veloso en qualité de nouveau doyen, à partir du 1er septembre. D’origine portugaise, il est depuis 2017 doyen de l’Imperial College business school (Grande-Bretagne), et a auparavant été doyen de la Católica Lisbon School of business & economics (Portugal). Il succède à Ilian Mihov, doyen de l’Insead depuis dix ans.