Après une progression sans précédent de l’apprentissage, le gouvernement entend s’attaquer au sujet de sa régulation. Intervenant à un évènement organisé par Atlas le 4 avril 2023 à Paris, le conseiller formation professionnelle et apprentissage de Carole Grandjean, Axel Cournède, a évoqué trois pistes relatives aux contrôles des CFA : une meilleure coordination des contrôles, un renforcement des audits Qualiopi et une régulation fondée sur la pédagogie de l’alternance. Il a aussi abordé les réflexions en cours sur les NPEC, dont la prise en compte de l’inflation et des différences entre CFA.