Dans le sillage de la feuille de route sur l’amélioration de la qualité de réalisation du DPE, élaborée avec la filière depuis l’été dernier, le ministre de la Ville et du Logement annonce, mardi 4 avril, une augmentation du nombre d’heures de formation et des contrôles des diagnostiqueurs. Ces modifications prendront corps avec la publication, cet été, d’un arrêté modifiant celui du 24 décembre 2021 relatif aux critères de certification des diagnostiqueurs et de leurs organismes de formation. Le ministère se rapprochera en outre de Bercy pour renforcer certains contrôles de la DGCCRF.