L’Arefie, tête de réseau des missions locales, des Plie et des maisons de l’emploi dans les Hauts-de-France, annonce l’élection de Patrick Dehen et Thomas Lhermitte aux postes de coprésidents, pour un mandat de trois ans. Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité lors du CA du 29 mars 2023. Patrick Dehen (sans étiquette) est maire de Solre-le-Château et vice-président de Réussir en Sambre Avesnois (association regroupant une mission locale, un Plan local pour l'insertion et l'emploi et une maison de l’emploi). Thomas Lhermitte (UDI) est conseiller municipal d’Amiens et président de la MLIFE (mission locale insertion formation emploi) du Grand Amiénois. L’Arefie coordonne, représente et anime un réseau constitué d’une cinquantaine de structures dans les Hauts-de-France, portant des missions locales, des maisons de l’emploi et des Plie.