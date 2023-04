Le pôle de compétitivité SCS (Solutions communicantes sécurisées), reconduit pour les quatre prochaines années (lire sur AEF info), annonce "son ambition d’être l’un des premiers écosystèmes deep tech européens", vendredi 31 mars 2023. Le pôle de la région Paca cible "quatre domaines d’excellence : micro et électronique, cyber et sécurité numérique, internet des objets, intelligence artificielle et data analytics". Depuis 2019, SCS a accompagné plus de 220 projets en France, parmi lesquels 80 projets ont été financés pour 43 M€ d’aides. Pour la phase 5 des pôles, SCS se donne pour objectif de "renforcer et développer l’écosystème numérique en accompagnant l’innovation et la ré-industrialisation, en accélérant la transition numérique des filières régionales et en intégrant dans ses démarches et ses accompagnements l’impératif climatique".