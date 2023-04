Quels sont les attentes, ambitions et engagements des débuts de carrière des jeunes diplômés des grandes écoles ? Une étude conduite par l’Edhec NewGen Talent Centre, publiée le 4 avril 2023, a analysé plus de 2 000 réponses de diplômés de moins de 6 ans d’expérience. Parmi les principaux enseignements : 38 % des répondants estiment que leur ambition est "centrée sur les enjeux du monde, l’intérêt général, la culture et les valeurs d’entreprise". Ils sont près de 86 % à penser que leur emploi leur permet de s’accomplir sur le plan professionnel et 75 % de s’épanouir sur le plan personnel.