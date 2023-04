L’Unocam participera aux négociations conventionnelles avec les chirurgiens-dentistes

Alors que les éléments de cadrage de la nouvelle négociation dentaire ont récemment été transmis (sur AEF info), l’Unocam, dans une délibération adoptée à l’unanimité le 28 mars dernier, valide la participation du représentant des complémentaires santé à ces négociations. Rappelant sa participation à l’élaboration de la précédente convention, qui a joué un rôle majeur aussi pour la réforme du 100 % santé, l’Union souligne que ''la négociation qui s’ouvre devra permettre de consolider le dispositif conventionnel tel qu’issu de la convention de 2018, en favorisant le rééquilibrage effectif entre soins conservateurs et prothétiques et en renforçant la prévention''. L’Union indique aussi que les organismes complémentaires seront ''particulièrement attentifs à la soutenabilité́ des mesures, dans un contexte d’inflation et donc de tension sur le pouvoir d’achat des assurés''.