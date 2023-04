L’universitarisation des formations en soins infirmiers et leur intégration sur Parcoursup depuis 2019 n’est pas sans soulever des critiques, notamment de la part d’élus locaux, qui pointent les taux d’abandons au cours des études. Pour Michèle Appelshaeuser, présidente du comité d’entente des formations infirmières et cadres (Cefiec), interrogée par AEF info le 3 avril 2023, il faut "surtout œuvrer sur l’orientation" et le niveau des lycéens, notamment en mathématiques. Elle voit les évolutions de ces dernières années comme "bénéfiques", notamment car Parcoursup a donné une nouvelle visibilité aux formations. Cependant, l’universitarisation n’est "pas effective partout sur le territoire". Le Cefiec espère beaucoup des résultats de la mission menée par Christine Ammirati sur l’universitarisation des formations paramédicales, pour avancer sur le sujet.