Dominique Beck, ancien Dasen, aborde dans une tribune pour AEF info la question du temps en pédagogie. Il replace notamment la temporalité longue de tout acte pédagogique dans le contexte des temporalités brèves, quand elles ne sont pas immédiates, que connaissent les élèves dans leur vie sociale (environnement familial) et médiatique (réseaux sociaux et pratiques numériques). Il propose quelques pistes de remédiation, "souvent évoquées mais jamais réellement mises en place, pour combler de tels écarts, à l’origine des difficultés du système public d’éducation, quand il ne les creuse pas". Dominique Beck considère que le temps commun entre élèves et enseignants devrait être plus long et adapté aux besoins des élèves et non des enseignants. Il considère aussi que l’Éducation nationale a besoin de "temps long, non de réformes opportunistes".