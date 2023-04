"Nous regroupons l’ensemble de nos marques et établissements de formation autour d’une marque unique", annonce David Brusselle, directeur général de la CCI Hauts-de-France, joint par AEF info fin mars 2023. "Cette nouvelle marque, Laho, évoque l’excellence et fait référence aux Hauts-de-France dans sa sonorité", ajoute-t-il. Elle fera l’objet d’un lancement officiel le 5 avril. La CCI régionale veut continuer à développer son offre de formation initiale et continue, en misant notamment sur l’apprentissage et des modules calibrés pour les entreprises et les individus via le CPF.