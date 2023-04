Pap Ndiaye annonce, le 3 avril 2023, que "la rentrée scolaire 2023 sera placée sous le thème de l’olympisme et du paralympisme", avec notamment des "temps pédagogiques". De leur côté, les trois académies franciliennes développent des actions en faveur du sport, coordonnées par Daniel Auverlot, recteur de Créteil, autour de domaines tels que sport-santé, la continuité éducative, sport et performance ou sport et inclusion. Le Snep-FSU revendique, lui, "de vraies mesures de valorisation du sport et de l’EPS à l’école" comme une place plus grande aux examens et une hausse du nombre d’heures d’EPS.