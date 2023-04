Politiques de l’emploi Retraites : "Je vais dire à la Première ministre qu’il faut changer de méthode", avance le patron du Medef (leparisien.fr). Au cœur d’une semaine décisive, la Première ministre continue de rencontrer et de consulter représentants politiques et syndicaux. Dans une lettre, des élus de gauche réclament à Macron de "renoncer" à un "funeste projet" (lefigaro.fr). Ces députés et sénateurs demandent par ailleurs au chef de l’État une rencontre dans une "perspective...