Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont connu une baisse de 2,5 % entre 2021 et 2022 selon les données provisoires du Citepa publiées le 3 avril 2023. Observée sur les trois derniers mois de l’année, la chute n’a pas été enregistrée dans tous les secteurs. Si le résidentiel tertiaire et l’industrie ont connu des replis marqués, il en va autrement de la production d’énergie et des transports, notamment routier et aérien. Par ailleurs, la baisse reste loin des –4,7% à atteindre chaque année pour respecter une trajectoire de baisse de 50 % des émissions brutes entre 1990 et 2030.